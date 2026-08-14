The Shape Store 今日价格

The Shape Store (SHAPE) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 3.62%。当前 SHAPE 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 SHAPE。

The Shape Store 目前市值在 $ 12,043.87 排名第 #-，流通供应量为 999.88M SHAPE。过去 24 小时内，SHAPE 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00387884，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，SHAPE 在过去一小时内波动了 -0.04%，过去7 天内波动了 -6.12%。过去一天，总交易量达到 --。

The Shape Store（SHAPE）市场信息

市值 $ 12.04K$ 12.04K $ 12.04K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 12.04K$ 12.04K $ 12.04K 流通量 999.88M 999.88M 999.88M 总供应量 999,882,831.870097 999,882,831.870097 999,882,831.870097

The Shape Store 的当前市值为 $ 12.04K, 它过去 24 小时的交易量为 --。SHAPE 的流通量为 999.88M，总供应量是 999882831.870097，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 12.04K。