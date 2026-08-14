syrupUSDG 今日价格

syrupUSDG (SYRUPUSDG) 今日实时价格为 $ 1.007，过去 24 小时内变化了 0.22%。当前 SYRUPUSDG 兑 USD 的汇率为 $ 1.007 每 SYRUPUSDG。

syrupUSDG 目前市值在 $ 104,659,405 排名第 #-，流通供应量为 104.12M SYRUPUSDG。过去 24 小时内，SYRUPUSDG 的交易价格在 $ 1.004（低点）和 $ 1.008（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.05，而历史最低价为 $ 1.001。

短期表现方面，SYRUPUSDG 在过去一小时内波动了 -0.08%，过去7 天内波动了 +0.28%。过去一天，总交易量达到 $ 92.90K。

syrupUSDG（SYRUPUSDG）市场信息

市值 $ 104.66M$ 104.66M $ 104.66M 成交量（24H） $ 92.90K$ 92.90K $ 92.90K 完全稀释市值 $ 104.80M$ 104.80M $ 104.80M 流通量 104.12M 104.12M 104.12M 总供应量 104,120,346.049599 104,120,346.049599 104,120,346.049599

syrupUSDG 的当前市值为 $ 104.66M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 92.90K。SYRUPUSDG 的流通量为 104.12M，总供应量是 104120346.049599，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 104.80M。