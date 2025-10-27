Superseed（SUPR）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.00355003$ 0.00355003 $ 0.00355003 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） +0.19% 涨跌幅（1D） +6.80% 漲跌幅（7D） +8.63% 漲跌幅（7D） +8.63%

Superseed（SUPR）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，SUPR 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。SUPR 的历史最高价为 $ 0.00355003，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，SUPR 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.19%，过去 24 小时内变动为 +6.80%，过去 7 天内累计变动为 +8.63%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Superseed（SUPR）市场信息

市值 $ 533.33K$ 533.33K $ 533.33K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 7.57M$ 7.57M $ 7.57M 流通量 704.35M 704.35M 704.35M 总供应量 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Superseed 的当前市值为 $ 533.33K, 它过去 24 小时的交易量为 --。SUPR 的流通量为 704.35M，总供应量是 10000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 7.57M。