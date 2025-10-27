SuperReturn sSuperUSD（SSUPERUSD）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 1.035 $ 1.035 $ 1.035 24H最低价 $ 1.056 $ 1.056 $ 1.056 24H最高价 24H最低价 $ 1.035$ 1.035 $ 1.035 24H最高价 $ 1.056$ 1.056 $ 1.056 历史最高 $ 1.11$ 1.11 $ 1.11 最低价 $ 0.938938$ 0.938938 $ 0.938938 涨跌幅（1H） +0.30% 涨跌幅（1D） +0.43% 漲跌幅（7D） +0.82% 漲跌幅（7D） +0.82%

SuperReturn sSuperUSD（SSUPERUSD）当前实时价格为 $1.047。过去 24 小时内，SSUPERUSD 的交易价格在 $ 1.035 至 $ 1.056 之间波动，市场活跃度显著。SSUPERUSD 的历史最高价为 $ 1.11，历史最低价为 $ 0.938938。

从短期表现来看，SSUPERUSD 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.30%，过去 24 小时内变动为 +0.43%，过去 7 天内累计变动为 +0.82%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

SuperReturn sSuperUSD（SSUPERUSD）市场信息

市值 $ 3.44M$ 3.44M $ 3.44M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 3.44M$ 3.44M $ 3.44M 流通量 3.28M 3.28M 3.28M 总供应量 3,283,677.702061 3,283,677.702061 3,283,677.702061

SuperReturn sSuperUSD 的当前市值为 $ 3.44M, 它过去 24 小时的交易量为 --。SSUPERUSD 的流通量为 3.28M，总供应量是 3283677.702061，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 3.44M。