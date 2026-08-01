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Based 当前实时价格为 0.07343 USD。BASED 市值为 17,256,050 USD。追踪Malaysia的 BASED 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！Based 当前实时价格为 0.07343 USD。BASED 市值为 17,256,050 USD。追踪Malaysia的 BASED 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！

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Based实时价格 (BASED)

1 BASED 兑换为 USD 的实时价格：

$0.07343
$0.07343$0.07343
-1.59%1D
USD
Based (BASED) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2026-08-14 01:24:21 (UTC+8)

Based 今日价格

Based (BASED) 今日实时价格为 $ 0.07343，过去 24 小时内变化了 1.59%。当前 BASED 兑 USD 的汇率为 $ 0.07343 每 BASED。

Based 目前市值在 $ 17.26M 排名第 #774，流通供应量为 235.00M BASED。过去 24 小时内，BASED 的交易价格在 $ 0.07281（低点）和 $ 0.07756（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.3140453990906256，而历史最低价为 $ 0.0502161990992161

短期表现方面，BASED 在过去一小时内波动了 -1.40%，过去7 天内波动了 -11.80%。过去一天，总交易量达到 $ 208.71K

Based（BASED）市场信息

No.774

$ 17.26M
$ 17.26M$ 17.26M

$ 208.71K
$ 208.71K$ 208.71K

$ 73.43M
$ 73.43M$ 73.43M

235.00M
235.00M 235.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

23.50%

ETH

Based 的当前市值为 $ 17.26M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 208.71K。BASED 的流通量为 235.00M，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 73.43M

Based 价格历史 USD

24 小时价格变化区间：
$ 0.07281
$ 0.07281$ 0.07281
24H最低价
$ 0.07756
$ 0.07756$ 0.07756
24H最高价

$ 0.07281
$ 0.07281$ 0.07281

$ 0.07756
$ 0.07756$ 0.07756

$ 0.3140453990906256
$ 0.3140453990906256$ 0.3140453990906256

$ 0.0502161990992161
$ 0.0502161990992161$ 0.0502161990992161

-1.40%

-1.59%

-11.80%

-11.80%

Based（BASED）价格历史 USD

跟踪 Based 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.0011864-1.59%
30天$ -0.01571-17.63%
60天$ +0.00339+4.84%
90天$ -0.00429-5.52%
Based 今日价格变化

今天，BASED 记录了 $ -0.0011864 (-1.59%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

Based 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.01571 (-17.63%)，显示了该代币在短期内的表现。

Based 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，BASED 的变化为 $ +0.00339 (+4.84%)，从而更广泛地了解其表现。

Based 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -0.00429 (-5.52%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 Based（BASED）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 Based 价格历史页面

Based 分析

本分析利用人工智能模型评估 Based 近期的价格走势、成交量动态和市场情绪。实时数据处理突显新兴趋势和潜在交易机会，助力您做出更明智、更及时的决策。

Based 今日市场趋势：看涨还是看跌？

当前 BASED 市场整体情绪偏向：看涨，看涨 60% | 看跌 40%;

指标维度模型结论占比/阈值小白解读
KDJ金叉K > D短线动能回暖，温度上升。
StochRSI20‑80中性区正常节奏，无极端信号。
MACD金叉DIF > DEA多头动能抬头。
枢纽点中枢 ≤ 现价 ≤ R1位于中枢‑R1 间刚离开中枢，偏中上位置。
BOLL (20,2)中轨 < 价格 ≤ 上轨中轨与上轨间偏强，但未极端。
RSI (14)中性30‑70处于正常区间，仍有空间。
MA 组3‑4 买40‑60% 中立均线多空参半，方向待观察。
EMA 组3‑4 买40‑60% 中立均线多空参半，方向待观察。

BASED_USDT在4h周期内运行于中枢点0.07661上方。现价0.07689位于S1与R1构成的核心震荡区间内部。价格结构维持在中枢之上，短期均线组呈现多头排列。枢纽体系显示价格处于中性偏强位置。未突破R1前整体结构保持区间整理特征。 MACD指标录得金叉信号，快慢线同向向上发散。3-4周期MA与EMA组均确认买入状态，短线动能集中。RSI处于中性区域，未出现超买或超卖极端值。KDJ与StochRSI数值配合价格上行，波动率维持在布林带中轨附近。多空力量在当前位置达成暂时平衡，动能未出现明显背离。 近端阻力位于R1价位0.0778，距离现价约1.18%。下方第一支撑为S1价位0.07512，距离现价约2.30%。远端参考阻力R2位于0.07929，远端支撑S2位于0.07393。当前价格夹击于S1与R1之间，枢纽点0.07661构成即时多空分界。

本内容由 AI 基于历史与当前市场数据生成，仅供信息参考，不构成任何投资建议。

Based 的价格预测

Based（BASED）2030 年价格预测（4 年后）
根据上述价格预测模型，BASED 在 2030 年的目标价格为 $ --，预计增长率为 0.00%
Based (BASED) 2040 年价格预测（ 14 年后）

在 2040 年，Based 的价格可能实现 0.00% 的增长。交易价格可能达到 $ --

MEXC 工具
用户可以使用 MEXC 的价格预测工具和 AI 市场洞察，获取实时情景预测和更个性化的分析。
免责声明：这些情景仅供参考；加密货币波动较大——请在做出决策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Based 在 2026–2027 年的价格会达到多少？点击 Based 价格预测，访问我们的价格预测页面，查看 BASED 2026–2027 年价格的预测。

如何在Malaysia购买和投资 Based

准备好开始使用 Based 了吗？在 MEXC 购买 BASED 快捷方便，新手也能轻松上手。首次购买后即可立即开始交易。欲了解更多信息，请查看我们关于如何购买 Based 的完整指南。以下是 5 步快速概览，助您开启 Based (BASED) 购买之旅。

步骤一

注册账户并完成 KYC

在 MEXC 上注册账户并完成身份认证（KYC）。您可以通过 MEXC 官方网站或 MEXC App 使用手机号码或电子邮件注册。
步骤二

向钱包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基础。您可以通过银行转账、OTC 或 P2P 交易购买 USDT、USDC 或 USDE。
步骤三

进入现货交易

在 MEXC 官网，点击顶部导航栏的【现货交易】，并搜索您想要的代币。
步骤四

选择代币

MEXC 提供超过 -- 种代币供您选择。您可以轻松购买比特币、以太坊和各种热门代币。
步骤五

完成购买

输入您想购买的代币数量或等值的当地货币金额。点击【买入】，Based 将立即存入您的钱包。
Based (BASED) 购买教程

Based 能做什么？

拥有 Based 可以让您在购买和持有方面拥有更多选择。您可以在数百个市场交易 BTC，通过灵活的质押和储蓄产品赚取被动收益，或利用专业的交易工具来增值您的资产。无论您是新手还是经验丰富的专业投资者，MEXC 都能让您轻松最大化您的加密货币潜力。以下是充分利用比特币代币的四种最佳方式。

  • 现货交易

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    用超低手续费交易 2,800 多种 代币。

    合约交易

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    高达 500 倍 杠杆和深度流动性，助您灵活交易。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    质押代币，赚取丰厚的空投奖励。

    MEXC 盘前交易

    MEXC 盘前交易

    在新代币正式上线前，抢先买卖。

在 MEXC 上以极低的费用进行交易

在 MEXC 上购买 Based (BASED) 意味着您的资金更物有所值。作为市场上费用最低的加密货币平台之一，MEXC 可以帮助您从首次交易开始就降低成本。

现货交易手续费：
--
挂单方 (Maker)
--
吃单方 (Taker)
合约交易手续费：
--
挂单方 (Maker)
--
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除了这些极低的手续费，您还可以通过 MEXC 的“零费率狂欢”活动，完全免手续费地交易精选现货代币！

什么是Based (BASED)

Based 是一款建立于 Hyperliquid 上的金融超级应用，让使用者可透过单一介面交易加密货币、股票与大宗商品，并可直接透过银行帐户或信用卡为帐户入金，同时使用 Visa 白金卡在全球超过一亿家商户消费，于交易时即时完成转换，无需额外出金流程。该平台支援网页、iOS、Android 与桌面端，透过单一帐户即可使用，并提供如精选 Launchpools（供早期专案参与）以及 AI 原生钱包（用于自动化交易与风险监控）等功能。

Based资源

要更深入地了解 Based，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

白皮书
官方Based网站
区块查询

类别 :

Base EcosystemBase MemeBase Native

人们还问：关于Based的其他问题

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Based（BASED）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
02-11 14:20:00行业动态
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探索有关 Based 的更多信息

BASEDUSDT（合约交易）

使用杠杆做多或做空 BASED。在 MEXC 上探索 BASEDUSDT 合约交易，把握市场波动机会。

在 MEXC 上交易 Based (BASED) 市场

探索现货和合约市场，查看 Based 的实时价格、交易量，并直接进行交易。

交易对
价格
24 小时涨跌幅
24 小时交易量
BASED/USDT
$0.07347
$0.07347$0.07347
-1.40%
2.76M (USDT)

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$0.28488$0.28488

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$1.6834$1.6834

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