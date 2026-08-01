Based 今日价格

Based (BASED) 今日实时价格为 $ 0.07343，过去 24 小时内变化了 1.59%。当前 BASED 兑 USD 的汇率为 $ 0.07343 每 BASED。

Based 目前市值在 $ 17.26M 排名第 #774，流通供应量为 235.00M BASED。过去 24 小时内，BASED 的交易价格在 $ 0.07281（低点）和 $ 0.07756（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.3140453990906256，而历史最低价为 $ 0.0502161990992161。

短期表现方面，BASED 在过去一小时内波动了 -1.40%，过去7 天内波动了 -11.80%。过去一天，总交易量达到 $ 208.71K。

Based（BASED）市场信息

排名 No.774 市值 $ 17.26M$ 17.26M $ 17.26M 成交量（24H） $ 208.71K$ 208.71K $ 208.71K 完全稀释市值 $ 73.43M$ 73.43M $ 73.43M 流通量 235.00M 235.00M 235.00M 最大供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 流通率 23.50% 所属公链 ETH

Based 的当前市值为 $ 17.26M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 208.71K。BASED 的流通量为 235.00M，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 73.43M。