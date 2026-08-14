SubQuery Network 今日价格

SubQuery Network (SQT) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 12.23%。当前 SQT 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 SQT。

SubQuery Network 目前市值在 $ 119,497 排名第 #-，流通供应量为 3.79B SQT。过去 24 小时内，SQT 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.085438，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，SQT 在过去一小时内波动了 -0.32%，过去7 天内波动了 -75.61%。过去一天，总交易量达到 --。

SubQuery Network（SQT）市场信息

市值 $ 119.50K$ 119.50K $ 119.50K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 322.33K$ 322.33K $ 322.33K 流通量 3.79B 3.79B 3.79B 总供应量 10,214,324,322.33168 10,214,324,322.33168 10,214,324,322.33168

SubQuery Network 的当前市值为 $ 119.50K, 它过去 24 小时的交易量为 --。SQT 的流通量为 3.79B，总供应量是 10214324322.33168，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 322.33K。