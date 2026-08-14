Strike Robot 今日价格

Strike Robot (SR) 今日实时价格为 $ 0.0011215，过去 24 小时内变化了 17.57%。当前 SR 兑 USD 的汇率为 $ 0.0011215 每 SR。

Strike Robot 目前市值在 $ 1,121,298 排名第 #-，流通供应量为 1.00B SR。过去 24 小时内，SR 的交易价格在 $ 0.00112598（低点）和 $ 0.00137761（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.01107409，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，SR 在过去一小时内波动了 -4.50%，过去7 天内波动了 -26.30%。过去一天，总交易量达到 $ 18.43K。

Strike Robot（SR）市场信息

市值 $ 1.12M$ 1.12M $ 1.12M 成交量（24H） $ 18.43K$ 18.43K $ 18.43K 完全稀释市值 $ 1.12M$ 1.12M $ 1.12M 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Strike Robot 的当前市值为 $ 1.12M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 18.43K。SR 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.12M。