STFX 今日价格

STFX (STFX) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 STFX 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 STFX。

STFX 目前市值在 $ 30,368 排名第 #-，流通供应量为 650.00M STFX。过去 24 小时内，STFX 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.088764，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，STFX 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -11.11%。过去一天，总交易量达到 --。

STFX（STFX）市场信息

市值 $ 30.37K$ 30.37K $ 30.37K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 41.55K$ 41.55K $ 41.55K 流通量 650.00M 650.00M 650.00M 总供应量 889,353,714.0755309 889,353,714.0755309 889,353,714.0755309

STFX 的当前市值为 $ 30.37K, 它过去 24 小时的交易量为 --。STFX 的流通量为 650.00M，总供应量是 889353714.0755309，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 41.55K。