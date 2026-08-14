StakePoint 今日价格

StakePoint (SPT) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.45%。当前 SPT 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 SPT。

StakePoint 目前市值在 $ 151,473 排名第 #-，流通供应量为 1.33B SPT。过去 24 小时内，SPT 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，SPT 在过去一小时内波动了 +2.65%，过去7 天内波动了 -11.78%。过去一天，总交易量达到 $ 1.11K。

StakePoint（SPT）市场信息

市值 $ 151.47K$ 151.47K $ 151.47K 成交量（24H） $ 1.11K$ 1.11K $ 1.11K 完全稀释市值 $ 151.47K$ 151.47K $ 151.47K 流通量 1.33B 1.33B 1.33B 总供应量 1,325,041,066.686679 1,325,041,066.686679 1,325,041,066.686679

StakePoint 的当前市值为 $ 151.47K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.11K。SPT 的流通量为 1.33B，总供应量是 1325041066.686679，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 151.47K。