Staked ZIG 今日价格

Staked ZIG (STZIG) 今日实时价格为 $ 0.04113354，过去 24 小时内变化了 1.16%。当前 STZIG 兑 USD 的汇率为 $ 0.04113354 每 STZIG。

Staked ZIG 目前市值在 $ 20,566,771 排名第 #-，流通供应量为 500.00M STZIG。过去 24 小时内，STZIG 的交易价格在 $ 0.04040226（低点）和 $ 0.04374667（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.062633，而历史最低价为 $ 0.0396203。

短期表现方面，STZIG 在过去一小时内波动了 +0.38%，过去7 天内波动了 -3.31%。过去一天，总交易量达到 $ 418.88K。

Staked ZIG（STZIG）市场信息

市值 $ 20.57M$ 20.57M $ 20.57M 成交量（24H） $ 418.88K$ 418.88K $ 418.88K 完全稀释市值 $ 20.57M$ 20.57M $ 20.57M 流通量 500.00M 500.00M 500.00M 总供应量 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Staked ZIG 的当前市值为 $ 20.57M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 418.88K。STZIG 的流通量为 500.00M，总供应量是 500000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 20.57M。