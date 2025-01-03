Stakecube 价格 (SCC)
今天 Stakecube (SCC) 的实时价格为 0.0219953 USD。目前其市值为 $ 337.34K USD。SCC 兑换 USD 的价格为实时更新。
Stakecube 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 957.22 USD
- Stakecube 当天价格变化为 +5.62%
- 其循环供应量为 15.28M USD
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今天内，Stakecube 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00117009。
在过去30天内，Stakecube 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0026069137。
在过去60天内，Stakecube 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0060506870。
在过去90天内，Stakecube 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.003337368390515472。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00117009
|+5.62%
|30天
|$ -0.0026069137
|-11.85%
|60天
|$ +0.0060506870
|+27.51%
|90天
|$ +0.003337368390515472
|+17.89%
Stakecube 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-1.20%
+5.62%
+4.24%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
SCC is the all-purpose coin when it comes to staking, masternode hosting, exchange and mining. The coin supports various functions in the in-house POS pool with over 20 different coins and various shared masternodes and private masternodes. 1 year POW and POS, then pure POS with a ROI of ~100% p.a. A coin can hardly offer more usecases. Again: MN hosting, Exchange, Mining contracts, Premium Memberships and much more is already or will be available soon!
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|1 SCC 兑换 AUD
A$0.035412433
|1 SCC 兑换 GBP
￡0.01759624
|1 SCC 兑换 EUR
€0.021335441
|1 SCC 兑换 USD
$0.0219953
|1 SCC 兑换 MYR
RM0.098318991
|1 SCC 兑换 TRY
₺0.776873996
|1 SCC 兑换 JPY
¥3.460520549
|1 SCC 兑换 RUB
₽2.440378535
|1 SCC 兑换 INR
₹1.886316928
|1 SCC 兑换 IDR
Rp354.762853559
|1 SCC 兑换 PHP
₱1.276167306
|1 SCC 兑换 EGP
￡E.1.116481428
|1 SCC 兑换 BRL
R$0.136150907
|1 SCC 兑换 CAD
C$0.031673232
|1 SCC 兑换 BDT
৳2.62843835
|1 SCC 兑换 NGN
₦33.995715727
|1 SCC 兑换 UAH
₴0.926222083
|1 SCC 兑换 VES
Bs1.1217603
|1 SCC 兑换 PKR
Rs6.13009011
|1 SCC 兑换 KZT
₸11.545992829
|1 SCC 兑换 THB
฿0.757078226
|1 SCC 兑换 TWD
NT$0.723425417
|1 SCC 兑换 CHF
Fr0.020015723
|1 SCC 兑换 HKD
HK$0.170903481
|1 SCC 兑换 MAD
.د.م0.222372483