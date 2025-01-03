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Stakecube 价格 (SCC)

USD

Stakecube (SCC) 实时价格图表

$0.0219953
$0.0219953$0.0219953
+5.60%(1D)

今天 Stakecube (SCC) 的价格

今天 Stakecube (SCC) 的实时价格为 0.0219953 USD。目前其市值为 $ 337.34K USD。SCC 兑换 USD 的价格为实时更新。
Stakecube 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 957.22 USD
- Stakecube 当天价格变化为 +5.62%
- 其循环供应量为 15.28M USD

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Stakecube (SCC) 价格表现 USD

今天内，Stakecube 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00117009
在过去30天内，Stakecube 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0026069137
在过去60天内，Stakecube 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0060506870
在过去90天内，Stakecube 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.003337368390515472

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00117009+5.62%
30天$ -0.0026069137-11.85%
60天$ +0.0060506870+27.51%
90天$ +0.003337368390515472+17.89%

Stakecube (SCC) 价格分析

Stakecube 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.02061299
$ 0.02061299$ 0.02061299

$ 0.02230502
$ 0.02230502$ 0.02230502

$ 3.64
$ 3.64$ 3.64

-1.20%

+5.62%

+4.24%

Stakecube (SCC) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 337.34K
$ 337.34K$ 337.34K

$ 957.22
$ 957.22$ 957.22

15.28M
15.28M 15.28M

什么是Stakecube (SCC)

SCC is the all-purpose coin when it comes to staking, masternode hosting, exchange and mining. The coin supports various functions in the in-house POS pool with over 20 different coins and various shared masternodes and private masternodes. 1 year POW and POS, then pure POS with a ROI of ~100% p.a. A coin can hardly offer more usecases. Again: MN hosting, Exchange, Mining contracts, Premium Memberships and much more is already or will be available soon!

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Stakecube (SCC) 资源

官网

大家还在问：关于 Stakecube (SCC) 的其他问题

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SCC 兑换为当地货币

1 SCC 兑换 AUD
A$0.035412433
1 SCC 兑换 GBP
0.01759624
1 SCC 兑换 EUR
0.021335441
1 SCC 兑换 USD
$0.0219953
1 SCC 兑换 MYR
RM0.098318991
1 SCC 兑换 TRY
0.776873996
1 SCC 兑换 JPY
¥3.460520549
1 SCC 兑换 RUB
2.440378535
1 SCC 兑换 INR
1.886316928
1 SCC 兑换 IDR
Rp354.762853559
1 SCC 兑换 PHP
1.276167306
1 SCC 兑换 EGP
￡E.1.116481428
1 SCC 兑换 BRL
R$0.136150907
1 SCC 兑换 CAD
C$0.031673232
1 SCC 兑换 BDT
2.62843835
1 SCC 兑换 NGN
33.995715727
1 SCC 兑换 UAH
0.926222083
1 SCC 兑换 VES
Bs1.1217603
1 SCC 兑换 PKR
Rs6.13009011
1 SCC 兑换 KZT
11.545992829
1 SCC 兑换 THB
฿0.757078226
1 SCC 兑换 TWD
NT$0.723425417
1 SCC 兑换 CHF
Fr0.020015723
1 SCC 兑换 HKD
HK$0.170903481
1 SCC 兑换 MAD
.د.م0.222372483