STAKE 价格 (STAKE)
今天 STAKE (STAKE) 的实时价格为 0.093611 USD。目前其市值为 $ 173.01K USD。STAKE 兑换 USD 的价格为实时更新。
STAKE 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 8.69 USD
- STAKE 当天价格变化为 +0.66%
- 其循环供应量为 1.85M USD
在获取 MEXC 上从 STAKE兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 STAKE 价格信息的首选平台。
今天内，STAKE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00061152。
在过去30天内，STAKE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0018431818。
在过去60天内，STAKE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0217613279。
在过去90天内，STAKE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.02571947598106598。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00061152
|+0.66%
|30天
|$ -0.0018431818
|-1.96%
|60天
|$ -0.0217613279
|-23.24%
|90天
|$ -0.02571947598106598
|-21.55%
STAKE 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.37%
+0.66%
-1.40%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
STAKE is a new ERC20-type (implemented as an ERC677) token designed to secure the on-chain payment layer and provide a mechanism for validators to receive multiple POS incentives. It is an ERC20-based staking token with a market driven value.
MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！
加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。
|1 STAKE 兑换 AUD
A$0.15071371
|1 STAKE 兑换 GBP
￡0.0748888
|1 STAKE 兑换 EUR
€0.09080267
|1 STAKE 兑换 USD
$0.093611
|1 STAKE 兑换 MYR
RM0.41844117
|1 STAKE 兑换 TRY
₺3.30634052
|1 STAKE 兑换 JPY
¥14.72781863
|1 STAKE 兑换 RUB
₽10.38614045
|1 STAKE 兑换 INR
₹8.02807936
|1 STAKE 兑换 IDR
Rp1,509.85462733
|1 STAKE 兑换 PHP
₱5.43131022
|1 STAKE 兑换 EGP
￡E.4.75169436
|1 STAKE 兑换 BRL
R$0.57945209
|1 STAKE 兑换 CAD
C$0.13479984
|1 STAKE 兑换 BDT
৳11.1865145
|1 STAKE 兑换 NGN
₦144.68422549
|1 STAKE 兑换 UAH
₴3.94195921
|1 STAKE 兑换 VES
Bs4.774161
|1 STAKE 兑换 PKR
Rs26.0893857
|1 STAKE 兑换 KZT
₸49.13922223
|1 STAKE 兑换 THB
฿3.22209062
|1 STAKE 兑换 TWD
NT$3.07886579
|1 STAKE 兑换 CHF
Fr0.08518601
|1 STAKE 兑换 HKD
HK$0.72735747
|1 STAKE 兑换 MAD
.د.م0.94640721