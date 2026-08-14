Stafi 今日价格

Stafi (FIS) 今日实时价格为 $ 0.00224472，过去 24 小时内变化了 56.96%。当前 FIS 兑 USD 的汇率为 $ 0.00224472 每 FIS。

Stafi 目前市值在 $ 349,300 排名第 #-，流通供应量为 155.61M FIS。过去 24 小时内，FIS 的交易价格在 $ 0.00136962（低点）和 $ 0.00270242（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 4.7，而历史最低价为 $ 0.00126843。

短期表现方面，FIS 在过去一小时内波动了 -2.95%，过去7 天内波动了 -9.37%。过去一天，总交易量达到 $ 220.24K。

Stafi（FIS）市场信息

市值 $ 349.30K$ 349.30K $ 349.30K 成交量（24H） $ 220.24K$ 220.24K $ 220.24K 完全稀释市值 $ 349.30K$ 349.30K $ 349.30K 流通量 155.61M 155.61M 155.61M 总供应量 155,609,685.4880697 155,609,685.4880697 155,609,685.4880697

Stafi 的当前市值为 $ 349.30K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 220.24K。FIS 的流通量为 155.61M，总供应量是 155609685.4880697，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 349.30K。