Stable Mint USD 今日价格

Stable Mint USD (USDSM) 今日实时价格为 $ 0.998173，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 USDSM 兑 USD 的汇率为 $ 0.998173 每 USDSM。

Stable Mint USD 目前市值在 $ 12,444,269 排名第 #-，流通供应量为 12.47M USDSM。过去 24 小时内，USDSM 的交易价格在 $ 0.993171（低点）和 $ 1.005（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.062，而历史最低价为 $ 0.688407。

短期表现方面，USDSM 在过去一小时内波动了 +0.45%，过去7 天内波动了 +0.58%。过去一天，总交易量达到 $ 240.68。

Stable Mint USD（USDSM）市场信息

市值 $ 12.44M$ 12.44M $ 12.44M 成交量（24H） $ 240.68$ 240.68 $ 240.68 完全稀释市值 $ 12.44M$ 12.44M $ 12.44M 流通量 12.47M 12.47M 12.47M 总供应量 12,468,272.56 12,468,272.56 12,468,272.56

Stable Mint USD 的当前市值为 $ 12.44M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 240.68。USDSM 的流通量为 12.47M，总供应量是 12468272.56，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 12.44M。