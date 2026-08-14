SoQuBit 今日价格

SoQuBit (PSOQ) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 2.38%。当前 PSOQ 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 PSOQ。

SoQuBit 目前市值在 $ 321,870 排名第 #-，流通供应量为 879.97M PSOQ。过去 24 小时内，PSOQ 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00100172，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，PSOQ 在过去一小时内波动了 +1.03%，过去7 天内波动了 -6.34%。过去一天，总交易量达到 $ 1.38K。

SoQuBit（PSOQ）市场信息

市值 $ 321.87K$ 321.87K $ 321.87K 成交量（24H） $ 1.38K$ 1.38K $ 1.38K 完全稀释市值 $ 321.87K$ 321.87K $ 321.87K 流通量 879.97M 879.97M 879.97M 总供应量 999,961,120.455464 999,961,120.455464 999,961,120.455464

SoQuBit 的当前市值为 $ 321.87K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.38K。PSOQ 的流通量为 879.97M，总供应量是 999961120.455464，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 321.87K。