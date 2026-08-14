SOLLE 今日价格

SOLLE (SOLLE) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.45%。当前 SOLLE 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 SOLLE。

SOLLE 目前市值在 $ 41,835 排名第 #-，流通供应量为 999.65M SOLLE。过去 24 小时内，SOLLE 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00136426，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，SOLLE 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -20.41%。过去一天，总交易量达到 --。

SOLLE（SOLLE）市场信息

市值 $ 41.84K$ 41.84K $ 41.84K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 41.84K$ 41.84K $ 41.84K 流通量 999.65M 999.65M 999.65M 总供应量 999,647,089.180039 999,647,089.180039 999,647,089.180039

SOLLE 的当前市值为 $ 41.84K, 它过去 24 小时的交易量为 --。SOLLE 的流通量为 999.65M，总供应量是 999647089.180039，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 41.84K。