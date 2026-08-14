Solama 今日价格

Solama (SOLAMA) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1.67%。当前 SOLAMA 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 SOLAMA。

Solama 目前市值在 $ 360,253 排名第 #-，流通供应量为 675.24M SOLAMA。过去 24 小时内，SOLAMA 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.15101，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，SOLAMA 在过去一小时内波动了 +0.37%，过去7 天内波动了 -13.73%。过去一天，总交易量达到 $ 32.15K。

Solama（SOLAMA）市场信息

市值 $ 360.25K$ 360.25K $ 360.25K 成交量（24H） $ 32.15K$ 32.15K $ 32.15K 完全稀释市值 $ 360.25K$ 360.25K $ 360.25K 流通量 675.24M 675.24M 675.24M 总供应量 675,241,698.466256 675,241,698.466256 675,241,698.466256

Solama 的当前市值为 $ 360.25K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 32.15K。SOLAMA 的流通量为 675.24M，总供应量是 675241698.466256，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 360.25K。