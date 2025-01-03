SofaCat 价格 (SOFAC)
今天 SofaCat (SOFAC) 的实时价格为 0.00174404 USD。目前其市值为 $ 169.79K USD。SOFAC 兑换 USD 的价格为实时更新。
SofaCat 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 82.75K USD
- SofaCat 当天价格变化为 -0.15%
- 其循环供应量为 97.30M USD
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今天内，SofaCat 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，SofaCat 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0003651292。
在过去60天内，SofaCat 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0003183840。
在过去90天内，SofaCat 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|-0.15%
|30天
|$ -0.0003651292
|-20.93%
|60天
|$ +0.0003183840
|+18.26%
|90天
|$ 0
|--
SofaCat 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.46%
-0.15%
-14.85%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
SofaCat is a fun and engaging memecoin project that brings humor and creativity to the crypto space. At its core, SofaCat revolves around the idea that every cat loves a cozy sofa - only to destroy it! This playful narrative brings the community together in a lighthearted way. With SofaCat, you can take part in the fun by helping the cat wreck sofas on our interactive website, all while engaging with a growing, enthusiastic community. It’s more than just a meme - it’s a shared experience of fun and excitement!
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|1 SOFAC 兑换 AUD
A$0.0028079044
|1 SOFAC 兑换 GBP
￡0.001395232
|1 SOFAC 兑换 EUR
€0.0016917188
|1 SOFAC 兑换 USD
$0.00174404
|1 SOFAC 兑换 MYR
RM0.0077958588
|1 SOFAC 兑换 TRY
₺0.061564612
|1 SOFAC 兑换 JPY
¥0.274075886
|1 SOFAC 兑换 RUB
₽0.19358844
|1 SOFAC 兑换 INR
₹0.1495339896
|1 SOFAC 兑换 IDR
Rp28.1296734812
|1 SOFAC 兑换 PHP
₱0.1011717604
|1 SOFAC 兑换 EGP
￡E.0.0885449108
|1 SOFAC 兑换 BRL
R$0.0107781672
|1 SOFAC 兑换 CAD
C$0.0025114176
|1 SOFAC 兑换 BDT
৳0.20841278
|1 SOFAC 兑换 NGN
₦2.6955707836
|1 SOFAC 兑换 UAH
₴0.0734415244
|1 SOFAC 兑换 VES
Bs0.08894604
|1 SOFAC 兑换 PKR
Rs0.486063948
|1 SOFAC 兑换 KZT
₸0.9154989172
|1 SOFAC 兑换 THB
฿0.0599426548
|1 SOFAC 兑换 TWD
NT$0.0573614756
|1 SOFAC 兑换 CHF
Fr0.0015870764
|1 SOFAC 兑换 HKD
HK$0.0135511908
|1 SOFAC 兑换 MAD
.د.م0.0176322444