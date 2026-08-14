SleeperBot 今日价格

SleeperBot (ZZZZ) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 ZZZZ 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 ZZZZ。

SleeperBot 目前市值在 $ 68,722 排名第 #-，流通供应量为 789.06M ZZZZ。过去 24 小时内，ZZZZ 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，ZZZZ 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 0.00%。过去一天，总交易量达到 --。

SleeperBot（ZZZZ）市场信息

市值 $ 68.72K$ 68.72K $ 68.72K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 68.72K$ 68.72K $ 68.72K 流通量 789.06M 789.06M 789.06M 总供应量 789,064,304.662288 789,064,304.662288 789,064,304.662288

SleeperBot 的当前市值为 $ 68.72K, 它过去 24 小时的交易量为 --。ZZZZ 的流通量为 789.06M，总供应量是 789064304.662288，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 68.72K。