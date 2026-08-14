SIBYL 今日价格

SIBYL (SIBYL) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 2.34%。当前 SIBYL 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 SIBYL。

SIBYL 目前市值在 $ 553,920 排名第 #-，流通供应量为 874.64M SIBYL。过去 24 小时内，SIBYL 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00584261，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，SIBYL 在过去一小时内波动了 -0.16%，过去7 天内波动了 +7.60%。过去一天，总交易量达到 $ 4.17K。

SIBYL（SIBYL）市场信息

市值 $ 553.92K$ 553.92K $ 553.92K 成交量（24H） $ 4.17K$ 4.17K $ 4.17K 完全稀释市值 $ 582.43K$ 582.43K $ 582.43K 流通量 874.64M 874.64M 874.64M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

SIBYL 的当前市值为 $ 553.92K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 4.17K。SIBYL 的流通量为 874.64M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 582.43K。