Sequel 今日价格

Sequel (MOVIE) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 MOVIE 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 MOVIE。

Sequel 目前市值在 $ 66,999 排名第 #-，流通供应量为 60.00B MOVIE。过去 24 小时内，MOVIE 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，MOVIE 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -0.83%。过去一天，总交易量达到 --。

Sequel（MOVIE）市场信息

市值 $ 67.00K$ 67.00K $ 67.00K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 111.67K$ 111.67K $ 111.67K 流通量 60.00B 60.00B 60.00B 总供应量 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

Sequel 的当前市值为 $ 67.00K, 它过去 24 小时的交易量为 --。MOVIE 的流通量为 60.00B，总供应量是 99999999999.99998，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 111.67K。