Securitize 今日价格

Securitize (SECZ) 今日实时价格为 $ 5.7，过去 24 小时内变化了 27.48%。当前 SECZ 兑 USD 的汇率为 $ 5.7 每 SECZ。

Securitize 目前市值在 $ 22,947,368 排名第 #-，流通供应量为 4.03M SECZ。过去 24 小时内，SECZ 的交易价格在 $ 5.69（低点）和 $ 7.86（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 7.87，而历史最低价为 $ 5.69。

短期表现方面，SECZ 在过去一小时内波动了 0.00%，过去7 天内波动了 -20.72%。过去一天，总交易量达到 $ 0.00。

Securitize（SECZ）市场信息

市值 $ 22.95M$ 22.95M $ 22.95M 成交量（24H） $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 完全稀释市值 $ 147.51M$ 147.51M $ 147.51M 流通量 4.03M 4.03M 4.03M 总供应量 25,878,399.0 25,878,399.0 25,878,399.0

Securitize 的当前市值为 $ 22.95M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 0.00。SECZ 的流通量为 4.03M，总供应量是 25878399.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 147.51M。