Script Network 今日价格

Script Network (SCPT) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 SCPT 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 SCPT。

Script Network 目前市值在 $ 27,969 排名第 #-，流通供应量为 919.85M SCPT。过去 24 小时内，SCPT 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.060298，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，SCPT 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 0.00%。过去一天，总交易量达到 --。

Script Network（SCPT）市场信息

市值 $ 27.97K$ 27.97K $ 27.97K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 28.75K$ 28.75K $ 28.75K 流通量 919.85M 919.85M 919.85M 总供应量 972,883,442.2382642 972,883,442.2382642 972,883,442.2382642

Script Network 的当前市值为 $ 27.97K, 它过去 24 小时的交易量为 --。SCPT 的流通量为 919.85M，总供应量是 972883442.2382642，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 28.75K。