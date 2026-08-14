SAID Protocol 今日价格

SAID Protocol (SAID) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 10.02%。当前 SAID 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 SAID。

SAID Protocol 目前市值在 $ 132,553 排名第 #-，流通供应量为 988.44M SAID。过去 24 小时内，SAID 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00137988，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，SAID 在过去一小时内波动了 +1.76%，过去7 天内波动了 +18.06%。过去一天，总交易量达到 $ 4.82K。

SAID Protocol（SAID）市场信息

市值 $ 132.55K$ 132.55K $ 132.55K 成交量（24H） $ 4.82K$ 4.82K $ 4.82K 完全稀释市值 $ 132.55K$ 132.55K $ 132.55K 流通量 988.44M 988.44M 988.44M 总供应量 988,438,534.292065 988,438,534.292065 988,438,534.292065

SAID Protocol 的当前市值为 $ 132.55K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 4.82K。SAID 的流通量为 988.44M，总供应量是 988438534.292065，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 132.55K。