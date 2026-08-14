Ruby Coin 今日价格

Ruby Coin (RUBY) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 2.41%。当前 RUBY 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 RUBY。

Ruby Coin 目前市值在 $ 108,678 排名第 #-，流通供应量为 271.82M RUBY。过去 24 小时内，RUBY 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.134926，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，RUBY 在过去一小时内波动了 -0.00%，过去7 天内波动了 +19.80%。过去一天，总交易量达到 $ 29.59。

Ruby Coin（RUBY）市场信息

市值 $ 108.68K$ 108.68K $ 108.68K 成交量（24H） $ 29.59$ 29.59 $ 29.59 完全稀释市值 $ 108.68K$ 108.68K $ 108.68K 流通量 271.82M 271.82M 271.82M 总供应量 271,822,356.0 271,822,356.0 271,822,356.0

Ruby Coin 的当前市值为 $ 108.68K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 29.59。RUBY 的流通量为 271.82M，总供应量是 271822356.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 108.68K。