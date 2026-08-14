Router Protocol 今日价格

Router Protocol (ROUTE) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.16%。当前 ROUTE 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 ROUTE。

Router Protocol 目前市值在 $ 56,073 排名第 #-，流通供应量为 678.74M ROUTE。过去 24 小时内，ROUTE 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.080785，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，ROUTE 在过去一小时内波动了 +0.24%，过去7 天内波动了 -8.34%。过去一天，总交易量达到 --。

Router Protocol（ROUTE）市场信息

市值 $ 56.07K$ 56.07K $ 56.07K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 81.13K$ 81.13K $ 81.13K 流通量 678.74M 678.74M 678.74M 总供应量 982,072,351.3008 982,072,351.3008 982,072,351.3008

Router Protocol 的当前市值为 $ 56.07K, 它过去 24 小时的交易量为 --。ROUTE 的流通量为 678.74M，总供应量是 982072351.3008，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 81.13K。