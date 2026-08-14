Robinhood 今日价格

Robinhood (ROBINHOOD) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 13.86%。当前 ROBINHOOD 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 ROBINHOOD。

Robinhood 目前市值在 $ 29,699 排名第 #-，流通供应量为 1000.00M ROBINHOOD。过去 24 小时内，ROBINHOOD 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，ROBINHOOD 在过去一小时内波动了 +0.11%，过去7 天内波动了 -1.73%。过去一天，总交易量达到 --。

Robinhood（ROBINHOOD）市场信息

市值 $ 29.70K$ 29.70K $ 29.70K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 29.70K$ 29.70K $ 29.70K 流通量 1000.00M 1000.00M 1000.00M 总供应量 999,997,557.568006 999,997,557.568006 999,997,557.568006

Robinhood 的当前市值为 $ 29.70K, 它过去 24 小时的交易量为 --。ROBINHOOD 的流通量为 1000.00M，总供应量是 999997557.568006，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 29.70K。