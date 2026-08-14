Robin 今日价格

Robin (ROBIN) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 3.45%。当前 ROBIN 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 ROBIN。

Robin 目前市值在 $ 28,964 排名第 #-，流通供应量为 891.76M ROBIN。过去 24 小时内，ROBIN 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，ROBIN 在过去一小时内波动了 -0.13%，过去7 天内波动了 -38.92%。过去一天，总交易量达到 --。

Robin（ROBIN）市场信息

市值 $ 28.96K$ 28.96K $ 28.96K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 28.96K$ 28.96K $ 28.96K 流通量 891.76M 891.76M 891.76M 总供应量 891,764,411.78383 891,764,411.78383 891,764,411.78383

Robin 的当前市值为 $ 28.96K, 它过去 24 小时的交易量为 --。ROBIN 的流通量为 891.76M，总供应量是 891764411.78383，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 28.96K。