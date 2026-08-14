RNT 今日价格

RNT (RNT) 今日实时价格为 $ 0.00104015，过去 24 小时内变化了 3.06%。当前 RNT 兑 USD 的汇率为 $ 0.00104015 每 RNT。

RNT 目前市值在 $ 1,021,153 排名第 #-，流通供应量为 981.77M RNT。过去 24 小时内，RNT 的交易价格在 $ 0.00102502（低点）和 $ 0.00108008（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.091875，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，RNT 在过去一小时内波动了 +0.54%，过去7 天内波动了 +1.41%。过去一天，总交易量达到 $ 4.61K。

RNT（RNT）市场信息

市值 $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M 成交量（24H） $ 4.61K$ 4.61K $ 4.61K 完全稀释市值 $ 1.04M$ 1.04M $ 1.04M 流通量 981.77M 981.77M 981.77M 总供应量 999,362,595.729475 999,362,595.729475 999,362,595.729475

RNT 的当前市值为 $ 1.02M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 4.61K。RNT 的流通量为 981.77M，总供应量是 999362595.729475，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.04M。