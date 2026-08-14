ReplyCorp 今日价格

ReplyCorp (REPLY) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 4.90%。当前 REPLY 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 REPLY。

ReplyCorp 目前市值在 $ 458,935 排名第 #-，流通供应量为 462.86M REPLY。过去 24 小时内，REPLY 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0.00104114（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.0163653，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，REPLY 在过去一小时内波动了 +0.16%，过去7 天内波动了 -13.62%。过去一天，总交易量达到 $ 413.98。

ReplyCorp（REPLY）市场信息

市值 $ 458.94K$ 458.94K $ 458.94K 成交量（24H） $ 413.98$ 413.98 $ 413.98 完全稀释市值 $ 991.53K$ 991.53K $ 991.53K 流通量 462.86M 462.86M 462.86M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ReplyCorp 的当前市值为 $ 458.94K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 413.98。REPLY 的流通量为 462.86M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 991.53K。