Rakun 今日价格

Rakun (RAKUN) 今日实时价格为 $ 0.05751，过去 24 小时内变化了 4.81%。当前 RAKUN 兑 USD 的汇率为 $ 0.05751 每 RAKUN。

Rakun 目前市值在 $ 908,423 排名第 #-，流通供应量为 15.80M RAKUN。过去 24 小时内，RAKUN 的交易价格在 $ 0.054616（低点）和 $ 0.057511（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.358783，而历史最低价为 $ 0.03488223。

短期表现方面，RAKUN 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +16.90%。过去一天，总交易量达到 $ 159.90。

Rakun（RAKUN）市场信息

市值 $ 908.42K$ 908.42K $ 908.42K 成交量（24H） $ 159.90$ 159.90 $ 159.90 完全稀释市值 $ 1.19M$ 1.19M $ 1.19M 流通量 15.80M 15.80M 15.80M 总供应量 20,749,527.0 20,749,527.0 20,749,527.0

Rakun 的当前市值为 $ 908.42K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 159.90。RAKUN 的流通量为 15.80M，总供应量是 20749527.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.19M。