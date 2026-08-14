rainbowfish 今日价格

rainbowfish (FISH) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 6.21%。当前 FISH 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 FISH。

rainbowfish 目前市值在 $ 74,044 排名第 #-，流通供应量为 999.79M FISH。过去 24 小时内，FISH 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.01249686，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，FISH 在过去一小时内波动了 -1.32%，过去7 天内波动了 -9.03%。过去一天，总交易量达到 --。

rainbowfish（FISH）市场信息

市值 $ 74.04K$ 74.04K $ 74.04K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 74.04K$ 74.04K $ 74.04K 流通量 999.79M 999.79M 999.79M 总供应量 999,793,693.70654 999,793,693.70654 999,793,693.70654

rainbowfish 的当前市值为 $ 74.04K, 它过去 24 小时的交易量为 --。FISH 的流通量为 999.79M，总供应量是 999793693.70654，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 74.04K。