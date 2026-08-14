ragebait 今日价格

ragebait (RAGEBAIT) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1.15%。当前 RAGEBAIT 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 RAGEBAIT。

ragebait 目前市值在 $ 24,739 排名第 #-，流通供应量为 999.01M RAGEBAIT。过去 24 小时内，RAGEBAIT 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，RAGEBAIT 在过去一小时内波动了 +0.20%，过去7 天内波动了 +11.17%。过去一天，总交易量达到 --。

ragebait（RAGEBAIT）市场信息

市值 $ 24.74K$ 24.74K $ 24.74K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 24.74K$ 24.74K $ 24.74K 流通量 999.01M 999.01M 999.01M 总供应量 999,008,942.109312 999,008,942.109312 999,008,942.109312

ragebait 的当前市值为 $ 24.74K, 它过去 24 小时的交易量为 --。RAGEBAIT 的流通量为 999.01M，总供应量是 999008942.109312，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 24.74K。