Queen Kitty（QKITTY）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0.00108177 $ 0.00108177 $ 0.00108177 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0.00108177$ 0.00108177 $ 0.00108177 历史最高 $ 0.00113352$ 0.00113352 $ 0.00113352 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） -0.45% 涨跌幅（1D） +62.13% 漲跌幅（7D） +193.04% 漲跌幅（7D） +193.04%

Queen Kitty（QKITTY）当前实时价格为 $0.00106139。过去 24 小时内，QKITTY 的交易价格在 $ 0 至 $ 0.00108177 之间波动，市场活跃度显著。QKITTY 的历史最高价为 $ 0.00113352，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，QKITTY 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.45%，过去 24 小时内变动为 +62.13%，过去 7 天内累计变动为 +193.04%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Queen Kitty（QKITTY）市场信息

市值 $ 1.08M$ 1.08M $ 1.08M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 1.08M$ 1.08M $ 1.08M 流通量 995.53M 995.53M 995.53M 总供应量 995,531,623.5120468 995,531,623.5120468 995,531,623.5120468

Queen Kitty 的当前市值为 $ 1.08M, 它过去 24 小时的交易量为 --。QKITTY 的流通量为 995.53M，总供应量是 995531623.5120468，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.08M。