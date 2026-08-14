QUANTUM CORE 今日价格

QUANTUM CORE ($QBS) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.99%。当前 $QBS 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 $QBS。

QUANTUM CORE 目前市值在 $ 21,419 排名第 #-，流通供应量为 999.83M $QBS。过去 24 小时内，$QBS 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00613662，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，$QBS 在过去一小时内波动了 -0.03%，过去7 天内波动了 +0.81%。过去一天，总交易量达到 --。

QUANTUM CORE（$QBS）市场信息

市值 $ 21.42K$ 21.42K $ 21.42K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 21.42K$ 21.42K $ 21.42K 流通量 999.83M 999.83M 999.83M 总供应量 999,827,184.184899 999,827,184.184899 999,827,184.184899

QUANTUM CORE 的当前市值为 $ 21.42K, 它过去 24 小时的交易量为 --。$QBS 的流通量为 999.83M，总供应量是 999827184.184899，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 21.42K。