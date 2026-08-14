Purch 今日价格

Purch (PURCH) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 2.83%。当前 PURCH 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 PURCH。

Purch 目前市值在 $ 212,023 排名第 #-，流通供应量为 948.16M PURCH。过去 24 小时内，PURCH 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00250729，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，PURCH 在过去一小时内波动了 -0.03%，过去7 天内波动了 -18.76%。过去一天，总交易量达到 $ 801.17。

Purch（PURCH）市场信息

市值 $ 212.02K$ 212.02K $ 212.02K 成交量（24H） $ 801.17$ 801.17 $ 801.17 完全稀释市值 $ 223.60K$ 223.60K $ 223.60K 流通量 948.16M 948.16M 948.16M 总供应量 999,937,583.205057 999,937,583.205057 999,937,583.205057

Purch 的当前市值为 $ 212.02K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 801.17。PURCH 的流通量为 948.16M，总供应量是 999937583.205057，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 223.60K。