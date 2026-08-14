PUMPCADE 今日价格

PUMPCADE (PUMPCADE) 今日实时价格为 $ 0.01023628，过去 24 小时内变化了 7.67%。当前 PUMPCADE 兑 USD 的汇率为 $ 0.01023628 每 PUMPCADE。

PUMPCADE 目前市值在 $ 10,225,791 排名第 #-，流通供应量为 998.99M PUMPCADE。过去 24 小时内，PUMPCADE 的交易价格在 $ 0.00939021（低点）和 $ 0.01131832（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.0484425，而历史最低价为 $ 0.00158788。

短期表现方面，PUMPCADE 在过去一小时内波动了 -0.20%，过去7 天内波动了 -29.55%。过去一天，总交易量达到 $ 592.62K。

PUMPCADE（PUMPCADE）市场信息

市值 $ 10.23M$ 10.23M $ 10.23M 成交量（24H） $ 592.62K$ 592.62K $ 592.62K 完全稀释市值 $ 10.23M$ 10.23M $ 10.23M 流通量 998.99M 998.99M 998.99M 总供应量 998,990,024.446189 998,990,024.446189 998,990,024.446189

PUMPCADE 的当前市值为 $ 10.23M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 592.62K。PUMPCADE 的流通量为 998.99M，总供应量是 998990024.446189，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 10.23M。