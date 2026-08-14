Primis Protocol 今日价格

Primis Protocol (PRIMIS) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 6.61%。当前 PRIMIS 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 PRIMIS。

Primis Protocol 目前市值在 $ 132,552 排名第 #-，流通供应量为 999.98M PRIMIS。过去 24 小时内，PRIMIS 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00307941，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，PRIMIS 在过去一小时内波动了 +0.20%，过去7 天内波动了 -7.83%。过去一天，总交易量达到 $ 639.65。

Primis Protocol（PRIMIS）市场信息

市值 $ 132.55K$ 132.55K $ 132.55K 成交量（24H） $ 639.65$ 639.65 $ 639.65 完全稀释市值 $ 132.55K$ 132.55K $ 132.55K 流通量 999.98M 999.98M 999.98M 总供应量 999,979,619.8439095 999,979,619.8439095 999,979,619.8439095

Primis Protocol 的当前市值为 $ 132.55K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 639.65。PRIMIS 的流通量为 999.98M，总供应量是 999979619.8439095，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 132.55K。