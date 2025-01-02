pNetwork 价格 (PNT)
今天 pNetwork (PNT) 的实时价格为 0.00413521 USD。目前其市值为 $ 362.95K USD。PNT 兑换 USD 的价格为实时更新。
pNetwork 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 865.88 USD
- pNetwork 当天价格变化为 +6.19%
- 其循环供应量为 87.92M USD
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今天内，pNetwork 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0002412。
在过去30天内，pNetwork 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0009029913。
在过去60天内，pNetwork 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0009137999。
在过去90天内，pNetwork 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00140963937718461。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.0002412
|+6.19%
|30天
|$ -0.0009029913
|-21.83%
|60天
|$ -0.0009137999
|-22.09%
|90天
|$ -0.00140963937718461
|-25.42%
pNetwork 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.89%
+6.19%
-13.74%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
pNetwork is the heartbeat of cross-chain composability. As the governance network of the pTokens system, it enables the seamless movement of assets across blockchains.
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|1 PNT 兑换 AUD
A$0.0066576881
|1 PNT 兑换 GBP
￡0.003308168
|1 PNT 兑换 EUR
€0.0040111537
|1 PNT 兑换 USD
$0.00413521
|1 PNT 兑换 MYR
RM0.0184843887
|1 PNT 兑换 TRY
₺0.1459315609
|1 PNT 兑换 JPY
¥0.6494347305
|1 PNT 兑换 RUB
₽0.45900831
|1 PNT 兑换 INR
₹0.3545529054
|1 PNT 兑换 IDR
Rp66.6969261463
|1 PNT 兑换 PHP
₱0.2397181237
|1 PNT 兑换 EGP
￡E.0.2099032596
|1 PNT 兑换 BRL
R$0.0255969499
|1 PNT 兑换 CAD
C$0.0059547024
|1 PNT 兑换 BDT
৳0.494157595
|1 PNT 兑换 NGN
₦6.3913392239
|1 PNT 兑换 UAH
₴0.1741336931
|1 PNT 兑换 VES
Bs0.21089571
|1 PNT 兑换 PKR
Rs1.152483027
|1 PNT 兑换 KZT
₸2.1706957853
|1 PNT 兑换 THB
฿0.1417963509
|1 PNT 兑换 TWD
NT$0.1359243527
|1 PNT 兑换 CHF
Fr0.003721689
|1 PNT 兑换 HKD
HK$0.0321305817
|1 PNT 兑换 MAD
.د.م0.0418069731