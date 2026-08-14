PMX500 今日价格

PMX500 (PMX) 今日实时价格为 $ 0.00182007，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 PMX 兑 USD 的汇率为 $ 0.00182007 每 PMX。

PMX500 目前市值在 $ 1,820,068 排名第 #-，流通供应量为 1.00B PMX。过去 24 小时内，PMX 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.01630243，而历史最低价为 $ 0.00119345。

短期表现方面，PMX 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +39.96%。过去一天，总交易量达到 $ 1.10。

PMX500（PMX）市场信息

市值 $ 1.82M$ 1.82M $ 1.82M 成交量（24H） $ 1.10$ 1.10 $ 1.10 完全稀释市值 $ 1.82M$ 1.82M $ 1.82M 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

PMX500 的当前市值为 $ 1.82M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.10。PMX 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.82M。