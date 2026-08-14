PlayDapp 今日价格

PlayDapp (PDA) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 2.23%。当前 PDA 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 PDA。

PlayDapp 目前市值在 $ 548,916 排名第 #-，流通供应量为 656.50M PDA。过去 24 小时内，PDA 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0.00102513（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 3.74，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，PDA 在过去一小时内波动了 +0.05%，过去7 天内波动了 -4.94%。过去一天，总交易量达到 $ 21.46K。

PlayDapp（PDA）市场信息

市值 $ 548.92K$ 548.92K $ 548.92K 成交量（24H） $ 21.46K$ 21.46K $ 21.46K 完全稀释市值 $ 585.29K$ 585.29K $ 585.29K 流通量 656.50M 656.50M 656.50M 总供应量 700,000,000.0 700,000,000.0 700,000,000.0

PlayDapp 的当前市值为 $ 548.92K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 21.46K。PDA 的流通量为 656.50M，总供应量是 700000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 585.29K。