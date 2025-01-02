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Pillar 价格 (PLR)

USD

Pillar (PLR) 实时价格图表

$0.00480245
$0.00480245$0.00480245
+0.70%(1D)

今天 Pillar (PLR) 的价格

今天 Pillar (PLR) 的实时价格为 0.00480245 USD。目前其市值为 $ 1.25M USD。PLR 兑换 USD 的价格为实时更新。
Pillar 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 506.38 USD
- Pillar 当天价格变化为 +0.76%
- 其循环供应量为 259.35M USD

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Pillar (PLR) 价格表现 USD

今天内，Pillar 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Pillar 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0000480504
在过去60天内，Pillar 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0022958534
在过去90天内，Pillar 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0011861874189415132

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0+0.76%
30天$ +0.0000480504+1.00%
60天$ +0.0022958534+47.81%
90天$ +0.0011861874189415132+32.80%

Pillar (PLR) 价格分析

Pillar 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00471728
$ 0.00471728$ 0.00471728

$ 0.00486921
$ 0.00486921$ 0.00486921

$ 1.56
$ 1.56$ 1.56

-0.56%

+0.76%

+4.42%

Pillar (PLR) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 1.25M
$ 1.25M$ 1.25M

$ 506.38
$ 506.38$ 506.38

259.35M
259.35M 259.35M

什么是Pillar (PLR)

Community-run, multichain & non-custodial DeFi wallet governed by its token PLR

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Pillar (PLR) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Pillar (PLR) 的其他问题

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PLR 兑换为当地货币

1 PLR 兑换 AUD
A$0.00768392
1 PLR 兑换 GBP
0.00384196
1 PLR 兑换 EUR
0.004610352
1 PLR 兑换 USD
$0.00480245
1 PLR 兑换 MYR
RM0.0214669515
1 PLR 兑换 TRY
0.1695745095
1 PLR 兑换 JPY
¥0.754464895
1 PLR 兑换 RUB
0.5402276005
1 PLR 兑换 INR
0.4118100875
1 PLR 兑换 IDR
Rp77.4588601235
1 PLR 兑换 PHP
0.2781098795
1 PLR 兑换 EGP
￡E.0.2438203865
1 PLR 兑换 BRL
R$0.029871239
1 PLR 兑换 CAD
C$0.006915528
1 PLR 兑换 BDT
0.573892775
1 PLR 兑换 NGN
7.4226186955
1 PLR 兑换 UAH
0.2022311695
1 PLR 兑换 VES
Bs0.24492495
1 PLR 兑换 PKR
Rs1.338442815
1 PLR 兑换 KZT
2.5209500785
1 PLR 兑换 THB
฿0.1643878635
1 PLR 兑换 TWD
NT$0.1579525805
1 PLR 兑换 CHF
Fr0.004322205
1 PLR 兑换 HKD
HK$0.0373150365
1 PLR 兑换 MAD
.د.م0.0485527695