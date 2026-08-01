Edel 今日价格

Edel (EDEL) 今日实时价格为 $ 0.00783，过去 24 小时内变化了 3.69%。当前 EDEL 兑 USD 的汇率为 $ 0.00783 每 EDEL。

Edel 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- EDEL。过去 24 小时内，EDEL 的交易价格在 $ 0.00588（低点）和 $ 0.00787（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --。

短期表现方面，EDEL 在过去一小时内波动了 +2.21%，过去7 天内波动了 +17.04%。过去一天，总交易量达到 $ 102.76K。

Edel（EDEL）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 102.76K$ 102.76K $ 102.76K 完全稀释市值 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 流通量 ---- -- 总供应量 ---- -- 所属公链 BASE

Edel 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 102.76K。EDEL 的流通量为 --，总供应量是 --，它的完全稀释估值 (FDV) 是 --。