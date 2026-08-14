penguinxbt 今日价格

penguinxbt (PENGXBT) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 30.51%。当前 PENGXBT 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 PENGXBT。

penguinxbt 目前市值在 $ 60,510 排名第 #-，流通供应量为 899.81M PENGXBT。过去 24 小时内，PENGXBT 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，PENGXBT 在过去一小时内波动了 -0.03%，过去7 天内波动了 +4.25%。过去一天，总交易量达到 --。

penguinxbt（PENGXBT）市场信息

市值 $ 60.51K$ 60.51K $ 60.51K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 67.24K$ 67.24K $ 67.24K 流通量 899.81M 899.81M 899.81M 总供应量 999,814,212.352791 999,814,212.352791 999,814,212.352791

penguinxbt 的当前市值为 $ 60.51K, 它过去 24 小时的交易量为 --。PENGXBT 的流通量为 899.81M，总供应量是 999814212.352791，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 67.24K。