Peng 今日价格

Peng (PENG) 今日实时价格为 $ 0.00139489，过去 24 小时内变化了 0.59%。当前 PENG 兑 USD 的汇率为 $ 0.00139489 每 PENG。

Peng 目前市值在 $ 139,424 排名第 #-，流通供应量为 100.00M PENG。过去 24 小时内，PENG 的交易价格在 $ 0.00138428（低点）和 $ 0.00141673（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 2.14，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，PENG 在过去一小时内波动了 -0.58%，过去7 天内波动了 +3.80%。过去一天，总交易量达到 $ 90.05。

Peng（PENG）市场信息

市值 $ 139.42K$ 139.42K $ 139.42K 成交量（24H） $ 90.05$ 90.05 $ 90.05 完全稀释市值 $ 139.42K$ 139.42K $ 139.42K 流通量 100.00M 100.00M 100.00M 总供应量 99,999,960.5 99,999,960.5 99,999,960.5

Peng 的当前市值为 $ 139.42K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 90.05。PENG 的流通量为 100.00M，总供应量是 99999960.5，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 139.42K。