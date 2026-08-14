Pecunity 今日价格

Pecunity (PEC) 今日实时价格为 $ 0.0068956，过去 24 小时内变化了 3.31%。当前 PEC 兑 USD 的汇率为 $ 0.0068956 每 PEC。

Pecunity 目前市值在 $ 122,224 排名第 #-，流通供应量为 17.73M PEC。过去 24 小时内，PEC 的交易价格在 $ 0.00686151（低点）和 $ 0.00690533（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.04713753，而历史最低价为 $ 0.00267016。

短期表现方面，PEC 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +5.17%。过去一天，总交易量达到 $ 99.34。

Pecunity（PEC）市场信息

市值 $ 122.22K$ 122.22K $ 122.22K 成交量（24H） $ 99.34$ 99.34 $ 99.34 完全稀释市值 $ 172.39K$ 172.39K $ 172.39K 流通量 17.73M 17.73M 17.73M 总供应量 25,000,000.0 25,000,000.0 25,000,000.0

Pecunity 的当前市值为 $ 122.22K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 99.34。PEC 的流通量为 17.73M，总供应量是 25000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 172.39K。