pathUSD 今日价格

pathUSD (PATHUSD) 今日实时价格为 $ 1.005，过去 24 小时内变化了 0.75%。当前 PATHUSD 兑 USD 的汇率为 $ 1.005 每 PATHUSD。

pathUSD 目前市值在 $ 34,773,104 排名第 #-，流通供应量为 34.61M PATHUSD。过去 24 小时内，PATHUSD 的交易价格在 $ 0.992373（低点）和 $ 1.009（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.072，而历史最低价为 $ 0.954994。

短期表现方面，PATHUSD 在过去一小时内波动了 +0.58%，过去7 天内波动了 +0.32%。过去一天，总交易量达到 $ 432.98K。

pathUSD（PATHUSD）市场信息

市值 $ 34.77M$ 34.77M $ 34.77M 成交量（24H） $ 432.98K$ 432.98K $ 432.98K 完全稀释市值 $ 34.77M$ 34.77M $ 34.77M 流通量 34.61M 34.61M 34.61M 总供应量 34,618,333.169981 34,618,333.169981 34,618,333.169981

pathUSD 的当前市值为 $ 34.77M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 432.98K。PATHUSD 的流通量为 34.61M，总供应量是 34618333.169981，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 34.77M。