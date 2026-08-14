ParallelAI 今日价格

ParallelAI (PAI) 今日实时价格为 $ 0.00146005，过去 24 小时内变化了 0.56%。当前 PAI 兑 USD 的汇率为 $ 0.00146005 每 PAI。

ParallelAI 目前市值在 $ 145,849 排名第 #-，流通供应量为 100.00M PAI。过去 24 小时内，PAI 的交易价格在 $ 0.00145165（低点）和 $ 0.00146949（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.19，而历史最低价为 $ 0.00118844。

短期表现方面，PAI 在过去一小时内波动了 +0.28%，过去7 天内波动了 -1.26%。过去一天，总交易量达到 $ 29.14。

ParallelAI（PAI）市场信息

市值 $ 145.85K$ 145.85K $ 145.85K 成交量（24H） $ 29.14$ 29.14 $ 29.14 完全稀释市值 $ 145.85K$ 145.85K $ 145.85K 流通量 100.00M 100.00M 100.00M 总供应量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

ParallelAI 的当前市值为 $ 145.85K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 29.14。PAI 的流通量为 100.00M，总供应量是 100000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 145.85K。