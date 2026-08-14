Paradex 今日价格

Paradex (DIME) 今日实时价格为 $ 0.0107967，过去 24 小时内变化了 19.35%。当前 DIME 兑 USD 的汇率为 $ 0.0107967 每 DIME。

Paradex 目前市值在 $ 7,213,044 排名第 #-，流通供应量为 221.53M DIME。过去 24 小时内，DIME 的交易价格在 $ 0.01074522（低点）和 $ 0.01329272（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.07219，而历史最低价为 $ 0.00759918。

短期表现方面，DIME 在过去一小时内波动了 +0.29%，过去7 天内波动了 -2.84%。过去一天，总交易量达到 $ 630.21。

Paradex（DIME）市场信息

市值 $ 7.21M$ 7.21M $ 7.21M 成交量（24H） $ 630.21$ 630.21 $ 630.21 完全稀释市值 $ 10.80M$ 10.80M $ 10.80M 流通量 221.53M 221.53M 221.53M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Paradex 的当前市值为 $ 7.21M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 630.21。DIME 的流通量为 221.53M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 10.80M。