Outlanders 今日价格

Outlanders (LAND) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.16%。当前 LAND 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 LAND。

Outlanders 目前市值在 $ 17,220.13 排名第 #-，流通供应量为 1.16B LAND。过去 24 小时内，LAND 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.01794309，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，LAND 在过去一小时内波动了 -0.08%，过去7 天内波动了 -1.00%。过去一天，总交易量达到 --。

Outlanders（LAND）市场信息

市值 $ 17.22K$ 17.22K $ 17.22K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 27.06K$ 27.06K $ 27.06K 流通量 1.16B 1.16B 1.16B 总供应量 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

Outlanders 的当前市值为 $ 17.22K, 它过去 24 小时的交易量为 --。LAND 的流通量为 1.16B，总供应量是 2000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 27.06K。